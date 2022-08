Roma-Monza, tutte le info utili per assistere al match: cancelli aperti alle 18:15

Il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni per raggiungere gli spalti dello stadio

La Roma torna all'Olimpico per sfidare alle 20:45 il Monza di Stroppa nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Roma ha voluto informare i tifosi sulle modalità d'accesso all'impianto. I cancelli apriranno alle 18:15 ma il club raccomanda inoltre di presentarsi ai tornelli con congruo anticipo: almeno 90 minuti prima dell'inizio del match. Dalle 17:30 sarà possibile fare acquisti allo Store su Viale delle Olimpiadi mente dalle 18:15, i più piccoli avranno la possibilità di immergersi ne "La Magica Land". Il fan village romanista Per rendere più agevole l'ingresso allo stadio, è importante aggiornare per tempo sul proprio smartphone la app "Il mio posto".