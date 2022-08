Roma-Monza, Dybala in panchina con una fasciatura alla gamba destra

Serata indimenticabile per Paulo Dybala, con i primi gol in maglia Roma e il centesimo in Serie A. Giocate super, reti e spettacolo per la Joya che esce al 65' prelevato da Stephan El Shaarawy. Al suo ritorno in panchina, però, le telecamere lo colgono seduto mentre gli viene applicata una fasciatura sulla gamba destra, più o meno all'altezza del polpaccio. Probabilmente la Joya non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, anche se la condizione è sembrava già molto buona. Ma gli impegni sono tantissimi e Mourinho non vuole rischiare niente, sperando che si tratti solo di stanchezza per Dybala.