Roma-Monza, coreografia della Sud che cita Venditti: “Se c’hai un core, tu me poi capì”

Roma-Monza è l'ennesimo sold out dello Stadio Olimpico, che vuol dire solito spettacolo giallorosso in tutti i settori. Durante l'inno 'Roma, Roma, Roma', in Curva Sud è apparsa una piccola scenografia con tanto di striscione. "Se c'hai un core, tu me poi capì- Se c'hai n'amore, tu me poi seguì", il testo mostrato dai tifosi romanisti. Una citazione ad Antonello Venditti, della canzone 'Sora Rosa'. A colorarlo anche dei nastri gialli e rossi che si sviluppano dall'alto in basso al centro della curva.