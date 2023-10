Roma-Monza, arbitra Ayroldi. Al Var c’è Di Martino

L'Aia tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Il match tra Roma e Monza, in programma domenica 22 alle 12:30, è stato affidato a Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Quattro i precedenti con i giallorossi (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), l'ultimo nella passata stagione contro la Fiorentina: partita finita 2-1 per i viola. In quel caso Mourinho rimase in silenzio stampa nel post partita per via di alcune scelte discutibili dell'arbitro. Gli assistenti saranno Rossi e Ricci mentre al Var ci sarà Di Martino. Giua il quarto uomo e Gariglio l'AVar.