Roma, Mkhitaryan e Pellegrini in gruppo. A parte i nazionali rientrati oggi

Al Fulvio Bernardini il capitano è in gruppo: è recuperato per la Juventus

Per un Abraham che resta in dubbio e che oggi ha svolto fisioterapia per recuperare entro domenica alla contusione alla caviglia, Mourinho sorride in vista della Juve per Mkhitaryan e Pellegrini: il primo è rientrato dalla nazionale armena e oggi si è allenato con il resto dei compagni così come il capitano, che ha smaltito la febbre che aveva creato un po' di allarme dopo il ritorno dalla Nations League con gli azzurri di Mancini. Hanno lavorato a parte Rui Patricio, Kumbulla, Darboe, Diawara e Shomurodov, gli ultimi rientrati dalla nazionale. Domani per loro è previsto il regolare reintegro in gruppo.