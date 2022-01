Roma, missing in action: nell’ultimo mese tanti gol da palla inattiva

Più del 30% delle reti messe a segno dai giallorossi arrivano da calcio piazzato. Sono solo 36 i gol segnati: nono attacco del campionato

La battuta del poco diplomatico Serse Cosmi rimane nella storia: “Il problema sono le palle inattive? Sì, quelle dei mie giocatori”. A Trigoria la preoccupazione è un’altra, servirebbero più gol su azione. Nell’ultimo mese la Roma ha siglato il 50% dei gol da situazioni di palla inattiva, ed escludendo la strabiliante vittoria di Bergamo, spesso sono arrivati in maniera casuale come quello di Mkhitaryan alla Juventus o di Shomurodov alla Sampdoria. Da Roma-Spezia, partita vinta grazie a due corner, 6 volte su 12 la rete è arrivata con un azione da palla ferma. Se Pellegrini non avesse sbagliato il rigore contro i bianconeri ad oggi la media sarebbe anche superiore.

I giallorossi faticano a trovare la via del gol con facilità, l’attacco della Roma insieme segna meno del solo Vlahovic. Eccezion fatta per Abraham che è arrivato a quota 8, i suoi compagni del reparto offensivo non riescono ad incidere. L’ultima gara interna rispecchia le ultime prestazioni della squadra di Mourinho: gol su calcio di rigore e una grande quantità di occasioni sbagliate. Sono solamente 36 le reti messe a segno in questa stagione (compreso un autogol), il nono migliore attacco della Serie A. Verona, Fiorentina e Sassuolo segnano più dei giallorossi. Più del 30% delle volte (12) il gol è arrivato da un calcio piazzato, oltre alla gara con lo Spezia anche contro Lazio, Milan e Cagliari (andata e ritorno) i gol sono stati messi a segno senza un’azione costruita. Serve una svolta dal punto di vista realizzativo per riprendere la rincorsa al quarto posto.

Big chance fallite: la Roma è prima

L’imprecisione della squadra giallorossa è sotto gli occhi di tutti. I gol del pacchetto offensivo sono solamente 15. Un primato della Roma non invidiabile è quello delle big chance fallite. Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo guidano questa speciale classifica con 19 occasioni sbagliate (13 e 6). Dietro di loro la coppia d’attacco di Inzaghi, arrivata a 17. Anche la sfortuna ha inciso su questa statistica, l’inglese è il primo per pali colpiti (5) mentre il 22 giallorosso è quarto con 2 legni colpiti. Inoltre la squadra di Mourinho è tra le prime posizioni per tiri effettuati. Terza con 353 conclusioni, ma solo 111 verso lo specchio della porta.

