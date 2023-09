Roma-Milan, Mourinho in silenzio stampa: giallo sulle motivazioni

La Roma esce sconfitta 2-1 dalla gara contro il Milan. Secondo ko di fila per i giallorossi e la classifica non sorride. Secondo quanto riportato da Dazn Mourinho ha deciso di non parlare nel post gara. Il portoghese nella prima frazione di gioco aveva criticato la decisione di concedere il penalty ai rossoneri per fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek. Le motivazioni del silenzio stampa di José, però, restano un mistero. Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn, ha espresso i suoi dubbi sul rigore per il Milan: "Mi lascia perplesso l'on field review. Questo è più un caso da moviola che un episodio da chiaro ed evidente rigore. Rui Patricio guarda solamente il pallone". La Roma dopo la sosta affronterà l'Empoli allo stadio Olimpico.