Roma-Milan, Maresca verso lo stop di due turni: Rocchi irritato

L'arbitro napoletano non ha lasciato soddisfatto il designatore AIA, soprattutto per il rigore dato ai rossoneri e per altre decisioni

L'AIA ha deciso: l'arbitro di Roma-Milan Maresca sarà fermato per due turni. Non è piaciuta affatto ai vertici arbitrali italiani la direzione di gara del fischietto napoletano nel match dell'Olimpico di ieri, che - per usare un eufemismo - non ha lasciato soddisfatto neanche José Mourinho. Come riporta 'gazzetta.it', sotto la lente d'ingrandimento è finito in primis il rigore dato al Milan per il contatto tra Ibanez e Ibrahimovic, assegnato anche dopo la revisione al Var. Un episodio che, invece, rientrerebbe nei cosiddetti 'rigorini' da evitare. Oltre a questo, la gestione dei cartellini (troppe dodici), dei falli e altre valutazioni. Il designatore Gianluca Rocchi, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali, non è rimasto contento e anzi avrebbe fatto trasparire una certa irritazione. Una prestazione insufficiente quella di Maresca, che porterà ad almeno un paio di turni di stop.