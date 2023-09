Roma-Milan, Marelli: “Il contatto Rui Patricio-Loftus Cheek è totalmente casuale”

La Roma è uscita sconfitta dal match dell'Olimpico con il risultato di 1-2 per il Milan. A sbloccare il match, nei minuti iniziali, è stato un calcio di rigore trasformato da Giroud dopo un contatto tra Rui Patricio e Loftus Cheek. L'arbitro Rapuano, inizialmente, non ha fischiato il penalty. Poi, con l'intervento del Var, è stata presa la decisione di decretare il tiro dal dischetto. Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di Dazn, ha dichiarato: "L'episodio che apre le marcature al 6' è un contatto tra Rui e Loftus-Cheek sulla gamba destra dell'inglese. Quello che fa discutere non è il contatto, una volta che Rapuano viene richiamato deve valutarlo. Mi lascia perplesso l'on field review. Questo è più un caso da moviola che un episodio da chiaro ed evidente rigore. Rui Patricio guarda solamente il pallone e secondo me è un contatto totalmente casuale che riguarda una normale situazione di gioco. La mia è un'opinione personale, l'episodio avrebbe fatto discutere anche se il rigore non fosse stato dato. Io non so d'accordo con l'on field review".