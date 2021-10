Roma-Milan, la Sud per De Falchi: “Il suo volto in eterno sulle nostre bandiere”

I tifosi giallorossi ricordano con uno striscione emozionante De Falchi, scomparso proprio durante una partita contro il Milan

L'Olimpico ribolle d'amore per la Roma in una delle serate più importanti di questo inizio di stagione, la supersfida con il Milan. Una partita che ha tanti significati legati anche al passato, al campo e purtroppo ad eventi tragici. Come quello del 4 giugno 1989, quando perse la vita Antonio De Falchi, tifoso giallorosso mai dimenticato. Neanche stasera, a pochi giorni dall'inaugurazione del murale con i volti anche di Sandri e Paparelli: la Curva Sud gli ha dedicato uno striscione pochi minuti prima dell'inizio del match, durante l'inno: "Ricordiamo Antonio, il figlio che Roma non potrà più avere... Il suo volto in eterno sulle nostre bandiere", firmato Curva Sud Antonio De Falchi.