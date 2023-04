Roma-Milan, la Curva Sud ricorda Antonio De Falchi: “Bandiera eterna dei romanisti”

Roma-Milan non è solo un match di cartello per i giallorossi, ma è anche una gara dal sapore dolce amaro. I romanisti ogni anno ricordano Antonio De Falchi. Tifoso giallorosso ucciso dagli ultras rossoneri nel 1989. La Curva Sud poco dopo l'inizio della partita ha esposto un meraviglioso striscione: "Vittima di un gesto vile... ora bandiera eterna di tutti i romanisti". Sono passati tanti anni, ma il ricordo di Antonio non svanirà mai. Nel 2019 il settore più caldo dell'Olimpico gli aveva dedicato una coreografia a 30 anni dalla sua scomparsa.