Roma-Milan, Felix: “Partita difficile, ci rialzeremo”

Il giovane attaccante della Roma primavera è sceso in campo anche nel big match contro il Milan, dimostrando di essere pronto a giocare in prima squadra

Nella partita di ieri sera contro il Milan il giovanissimo Felix Ohene Afena-Gyan, giocatore della Roma Primavera, ha fatto vedere le sue qualità. Nonostante l'età è entrato in prima squadra in punta dei piedi, ma ha dimostrato a Mourinho che può essere un valore aggiunto alla rosa. Con il suo ingresso ci sono stati tanti spunti ed anche un gran tiro bloccato da Tatarusanu. Dopo il triplice fischio l'attaccante ha lasciato sui social il suo pensiero sul match: "Partita difficile ieri sera. Grazie ai tifosi per il meraviglioso sostegno. Ci rialzeremo".