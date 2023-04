Roma-Milan, emergenza in difesa. Aldair scherza sui social: “Se volete io ci sono”

Mourinho non avrà a disposizione Smalling e Llorente per dei problemi muscolari. Nel post gara di settimana scorsa aveva chiesto l'aiuto di Pluto

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Roma-Milan. I giallorossi devono rialzarsi la sconfitta di lunedì contro l'Atalanta. Mourinho non avrà a disposizione Smalling e Llorente per dei problemi muscolari. Nel post gara di settimana scorsa aveva chiesto l'aiuto di Aldair. Pluto scherzando aveva dato la disponibilità per giocare e oggi ha pubblicato una foto con la maglia della Roma: "Se volete io ci sono". L'ex difensore della Roma ha menzionato il profilo ufficiale del mister e quello del club giallorosso.