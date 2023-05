Roma, migliorano le condizioni di Dybala e Spinazzola. Pellegrini recuperato

Il giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per cercare di preparare nel migliore dei modi la finale di Europa League contro il Siviglia in programma tra appena 3 giorni (31 maggio). Come riportato da Sky, dei segnali incoraggianti arrivano per quanto riguarda Paulo Dybala. Le condizioni della sua caviglia sembrano essere leggermente migliorate e dovrebbe dunque essere della partita (anche se in inizialmente in panchina). Lo stesso destino attende anche Leonardo Spinazzola, che negli ultimi giorni ha svolto allenamenti personalizzati oltre ad aver saltato la trasferta di Firenze. L'esterno di Foligno ha superato il problema muscolare accusato alla BayArena contro il Leverkusen e a Budapest ci sarà, anche se non nell'undici iniziale. Completamento recuperato invece Lorenzo Pellegrini che ha smaltito il problema alla caviglia. Il capitano giallorosso non avrebbe mai potuto saltare la storica notte di Budapest ed è pronto a riprendersi la titolarità e la fascia finita sul braccio di Smalling contro la Fiorentina.