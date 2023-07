Roma, Matic punzecchia Dybala sul nuovo taglio di capelli: “Mamma mia”

I due giallorossi continuano a divertirsi e soprattutto a far divertire i tifosi. Le loro gag sono ormai note a tutti, come del resto l'amicizia che li unisce

Sono inarrestabili Matic e Dybala che continuano a punzecchiarsi sui social con battute e prese in giro. Ormai tutti i tifosi sono abituati alle gag tra i due giallorossi, e nessuno riesce a farne a meno. L'ultima volta era stato l'argentino a prendere in giro il centrocampista serbo, stavolta invece la palla è tornata a Nemanja che sulle storie di Instagram commenta in modo molto ironico il nuovo taglio di capelli di Paulo. L'attaccante infatti è ripreso durante i primi minuti di appuntamento dal barbiere, momento nel quale i capelli dell'argentino sono ancora in fase di "rifinitura". Proprio questo ha suscitato l'ilarità di Matic che commenta l'aspetto di Dybala con un "Mamma mia" accompagnato da numerose emoji divertenti. Chissà quante ne combineranno quei due una volta sbarcati in Portogallo.