Roma, Matic: “Mourinho non cambia mai. In finale arrivano le grandi squadre”

Il centrocampista giallorosso è intervenuto durante il media day a Trigoria previsto dalla Uefa

Manca sempre meno alla finale di Europa League. Alla Puskas Arena di Budapest la Roma affronterà il Siviglia di Mendilibar. Il match andrà in scena mercoledì 31 maggio. Tra i protagonisti a centrocampo ci sarà senz'altro Matic che insegue il suo primo titolo europeo alla sua terza semifinale in questa competizione. Il serbo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del media day organizzato dalla Uefa, queste le sue parole:

Come arrivate alla finale?“La finale è una grande partita. Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra ma sappiamo che anche noi abbiamo grandi qualità”.

Avete anche grande esperienza. Può essere un valore aggiunto? "Si abbiamo qualità esperienza come il Siviglia. Arrivare a una finale non è facile. Ci arrivano le grandi squadre ed è normale che le due squadre abbiano qualità vediamo come finisce però andremo a giocare con fiducia”.

Questa fiducia l’avete dimostrata sempre nelle partite da dentro o fuori. “Penso che il nostro mister ha grande speranza a giocare queste gare. Trasmette questa energia alla squadra e penso che questa cosa fa la differenza”.

Tu sei un leader della squadra. Dai anche consigli ai tuoi compagni. “Io quando entro in campo voglio dare il meglio alla squadra e aiutare i miei compagni. Se puoi giocare bene o male voglio sempre dare il massimo e farò questo ogni giorno in allenamento e in partita. Vediamo se dopo il campionato saremo felici”.

Dybala ce la fa? “Questa domanda non è per me, ma per lo staff medico. E’ molto importante e ha grande qualità. Vedremo…”

Che livello ha trovato in Italia e che Mourinho ha trovato?“Penso che il mister è sempre il mister. Mourinho non cambia mai. Ho trovato un campionato difficile perché ci sono squadre con qualità. Tatticamente si gioca molto bene ed è diverso dalla Premier. In Inghilterra si attacca di più, ma non è facile giocare qui. Tutti hanno qualità e penso che sia un campionato difficile”.

Cosa ha di speciale Mourinho:“Come ho già detto il mister conosce queste partite però prima di questo allenamento ha detto che dobbiamo pensare solo alla Fiorentina e dopo dobbiamo pensare alla finale. Vediamo come la prepara”.