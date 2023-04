Roma, Matic deluso per il pareggio contro il Milan: “Meritavamo più di un punto”

In campo è stato nuovamente tra i migliori, ma la sua prestazione non è bastata a portare a casa i 3 punti. Nemanja Matic non ha ancora digerito il pareggio in extremis di Saelemaekers che ha ricacciato in gola l'urlo di gioia di tutto l'Olimpico, tanto da condividere il suo disappunto anche sui social: "Meritavamo più di un punto". Questo il messaggio del serbo che, implicitamente, si complimenta con la sua squadra per la prestazione. Con quei tre punti sfumati all'ultimo istante, i ragazzi di Mourinho avrebbe messo una grande ipoteca sul quarto posto e sulla qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Matic inoltre, salterà la prossima sfida di campionato contro il Monza per squalifica.