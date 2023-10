Roma, martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Giallorossi inizieranno a preparare la sfida di campionato contro il Lecce in programma domenica prossima all'Olimpico

La Roma, dopo la sconfitta contro l'Inter, matedì pomeriggio tornerà ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida di campionato contro il Lecce in programma domenica prossima all'Olimpico. Mourinho contro i salentini spera di avere di nuovo a disposizione alcuni degli infortunati, Dybala e Smalling su tutti.

