Roma, martedì mattina la ripresa degli allenamenti

Dopo la vittoria per 4-2 in trasferta ad Empoli la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria martedì mattina. Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra nella settimana della sosta di campionato. Nel prossimo turno della Serie A, il 6 febbraio, la Roma ospiterà all'Olimpico il Genoa per cercare di conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato e ridurre ancora di più il gap con la zona Champions.