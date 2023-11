Roma, martedì mattina la ripresa degli allenamenti

Sarà la prima seduta nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali

La Roma, dopo dopo il pareggio per 0-0 nel derby, tornerà ad allenarsi a Trigoria martedì alle ore 10:30. Mourinho ha concesso ai giocatori un giorno di riposo. Sarà la prima seduta nella settimana della sosta per gli impegni delle nazionali. Il tecnico non avrà a disposizione, quindi, l'intersa rosa,