Roma, martedì la ripresa degli allenamenti per preparare la sfida con lo Sheriff

La Roma ha trovato la prima vittoria in campionato e lo ha fatto con un goleada. Empoli battuto 7-0 e mister Mourinho ha deciso di concedere una giornata di riposo alla squadra. I giallorossi si ritroveranno a Trigoria martedì mattina per preparare la sfida in Europa League contro lo Sheriff. Giovedì alle ore 18.45 ci sarà l'esordio in trasferta. Poi domenica alle 20.45 la sfida col Torino, sempre lontano dallo stadio Olimpico.