Roma, Mancini: manca l’ufficialità ma il rinnovo con la società è ad un passo

La scadenza del vecchio contratto era giugno 2024 e adesso il difensore potrà essere blindato in giallorosso fino al 2026

Era nell'aria da tempo e una volta terminata la sessione di calciomercato invernale, la Roma sta iniziando a lavorare sui rinnovi. Tanti i congelamenti di cui si è parlato nei giorni precedenti ma fra le questioni più urgenti, e che sembrerebbe risolta, c'era quella di Gianluca Mancini: secondo quanto riporta Sportitalia, tra il giocatore e la società si sarebbe trovato un accordo di massima per il prolungamento con relativo adeguamento dell'ingaggio del difensore ex Atalanta. La scadenza del vecchio documento era giugno 2024 e adesso il 25enne potrà essere blindato in giallorosso fino al 2026 percependo 3,5 milioni a stagione. Attualmente l'ingaggio è di 2 milioni più bonus. I Friedkin stanno lavorando anche su Cristante e sul tanto discusso numero 22, Nicolò Zaniolo.