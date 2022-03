Roma, Mancini lascia il ritiro della Nazionale a causa di un problema al piede

Il difensore centrale giallorosso ha lasciato Coverciano in mattinata per fare ritorno nella Capitale. Qualche giorno di riposo e di terapie per lui in vista dell'impegno contro la Samp al termine della pausa nazionali

Redazione

Al termine dell'allenamento odierno, Gianluca Mancini ha lasciato il ritiro degli Azzurri a causa del problema alla pianta del piede destro avvertito nell'ultima partita contro la Macedonia del Nord. Il difensore centrale tornerà quindi a Trigoria nelle prossime ore per preparare al meglio il ritorno in campo con la Roma. Oltre a lui anche Verratti, Jorginho, Immobile e Insigne hanno lasciato Coverciano e non saranno dunque disponibili per il match contro la Turchia in programma martedì 29 marzo. Mancini non è l'unico calciatore giallorosso ad aver riportato qualche problema fisico nel corso delle partite delle nazionali: nel match tra Perù e Uruguay, Matias Vina ha chiesto la sostituzione a causa di un problema muscolare ma il terzino non ha ancora fatto ritorno nella Capitale per completare gli esami strumentali.