Roma, maglie all’asta per un progetto dedicato ai tifosi disabili

"Su CharityStars.com è possibile provare ad acquistare le maglie di Pellegrini, Nainggolan e Strootman. - scrive l'AS Roma in un comunicato pubblicato sul sito del club - Il ricavato sarà destinato a un progetto che l'AS Roma dedica ai tifosi disabili. Con la collaborazione di Protezione Civile Arvalia, il Club predisporrà infatti un servizio navetta per accompagnarli allo Stadio Olimpico in occasione dei match casalinghi".