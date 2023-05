Roma, lunedì alle 11 la ripresa degli allenamenti in vista del Bayer Leverkusen

L'accesso alla Champions passa dalla coppa dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato. Mourinho oggi ha ritrovato per uno spezzone di gara Dybala

Mourinho concede un giorno di riposo alla squadra dopo la sfida contro l'Inter. La Roma ha perso 2-0, ma il mister è orgoglioso dello sforza dei suoi giocatori. I giallorossi si ritroveranno a Trigoria lunedì alle ore 11 per iniziare a preparare la sfida contro il Bayer Leverkusen. Giovedì ci sarà l'andata della semifinale di Europa League. L'accesso alla Champions passa dalla coppa dopo gli ultimi deludenti risultati in campionato. Mourinho oggi ha ritrovato per uno spezzone di gara Dybala e l'11 è pronto a tornare titolare.