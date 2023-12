Roma, Lukaku da record: in gol per 6 match casalinghi di fila in Europa League

Romelu Lukaku sta continuando a trascinare la Roma. Big Rom ha conquistato l'amore dei tifosi a suon di gol e quello di questa sera in Europa League contro lo Sheriff lo porta nella storia della competizione. Il belga ha trovato la sesta rete di fila in match casalinghi. L'ultimo a riuscirci fu Kevin Gameiro tra maggio del 2015 e febbraio 2018, scrive Opta. L'ennesimo gol del belga, però, non servirà agli uomini di Mourinho per arrivare primi nel girone. Infatti, lo Slavia Praga grazie alla goleada con il Servette si è assicurato il primato. La Roma dovrà giocare i play off contro gli 'squali' della Champions League.