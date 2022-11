Roma-Ludogorets, El Shaarawy raggiunge le 200 presenze in giallorosso

Stephan El Shaarawy centra un altro traguardo nel giro di pochi giorni. Dopo la rete del 3-1 all'Hellas Verona in campionato non vuole fermarsi. Il Faraone, con il gettone di questa sera contro il Ludogorets, raggiunge le 200 presenze con la maglia della Roma: 153 in Serie A, 40 in campo europeo e 7 nella Coppa Italia. In queste partite ha raccolto un bottino di 50 gol e 29 assist.