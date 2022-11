Roma-Ludogorets, domani alle 14 la conferenza stampa di Mourinho ed El Shaarawy

Dopo la vittoria in extremis contro il Verona, per la Roma è già l'antivigilia della sfida europea contro il Ludogorets. Domani alle 14, José Mourinho e Stephan El Shaarawy, prenderanno parte alla consueta conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. I tre punti di giovedì, sono fondamentali per la formazione dello Special One che in caso di vittoria riuscirebbe a raggiungere il secondo posto nel girone C e la conseguente qualificazione al prossimo turno di Europa League.