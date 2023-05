Roma, l’Olimpico omaggia i Campioni d’Italia dell’82/83: ovazione per Di Bartolomei

Partita fondamentale in campo ma anche una grande festa fuori. Prima della sfida contro l'Inter (match chiave per la corsa alla Champions) lo Stadio Olimpico ha tributato il giusto omaggio alla formazione giallorossa che nella stagione 1982/83 ha conquistato il secondo scudetto della storia del club. Alcuni giovani del settore giovanile giallorosso hanno portato in campo il tricolore proprio in onore di quello storico successo. Sono passati esattamente 40 anni ma il ricordo di quella squadra, allenata dal barone Liedholm, è ancora vivo nei ricordi di ogni romanista. Questi i campioni di quella fantastica annata che sono scesi in campo per prendersi tutto l'affetto dei tifosi presenti in tribuna: Superchi, Nappi, Righetti, Chierico, Faccini, Valigi, Giovannelli, Biagini, Scarnecchia, Tancredi, Nela, Vierchowod, Conti, Pruzzo, Iorio. Assenti Falcao, Prohanska e Ancellotti che hanno però voluto mandare un messaggio proiettato sui maxi schermi dello stadio. "Ciao Roma, ciao ragazzi della Sud. Sono passati 40 anni da quel bellissimo momento, mi dispiace di non essere lì ma il mio cuore c'è. Roma e la Roma mi hanno cresciuto come calciatore e come uomo. Rimane e rimarrà sempre il ricordo di quello scudetto. Vi auguro tutto il bene e forza Roma", queste le parole dell'attuale allenatore del Real Madrid alle quali hanno fatto seguito quelle dell'ex campione brasiliano: "Per me è un’emozione unica e oggi lo è ancora di più. Ogni volta che vengo a Roma sono accolto con un amore incredibile. Sono felice di essere riuscito a farvi felice. La Roma dell’83 aveva questo compito: rendere felici i romanisti che aspettavano quel titolo da più di 40 anni. Se siamo riusciti in quest’impresa, il merito è vostro. Siete una tifoseria fantastica. Il vostro tifo è impressionante. Una delle ultime volte che venni inquadrato all’Olimpico feci il gesto di lanciare il cuore alla Sud. Io vi vorrò sempre molto molto bene". Immancabili anche le ovazioni per Di Bartolomei, Liedholm e il presidente Viola.