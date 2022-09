Roma, l’Olimpico è un fortino: imbattuta in casa da 20 partite

La Roma, con la vittoria di stasera per 3-0 contro l'Helsinki, è attualmente imbattuta da 20 partite casalinghe in tutte le competizioni europee (14 vittorie e 6 pareggi), una serie di risultati positivi che ha avuto inizio a febbraio 2019. Questa striscia di imbattibilità è la più lunga nella storia della Roma in Europa. Sicuramente un fattore da non sottovalutare per la squadra di José Mourinho che punta ad arrivare in fondo anche in questa edizione dell'Europa League.