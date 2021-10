Roma, la Sud dopo il Bodo: “Il risarcimento lo vogliamo dal campo”

Parola ai tifosi: "Non ha prezzo il nostro amore"

In 400 sono andati in Norvegia per sostenere la Roma contro il Bodo/Glimt e hanno invece assistito a una delle pagine più nere della storia dei giallorossi in Europa. Si era parlato anche di un ipotetico risarcimento dei biglietti per i tifosi e questa è stata la risposta della Curva Sud con uno striscione: "Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fine a fine stagione". Ne spunta invece uno in tribuna Tevere contro Spalletti, che non si è lasciato bene con i giallorossi: "Spalletti Roma te schifa".