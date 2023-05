Roma, Lina Souloukou e la maglia a ricordo del suo arrivo nel Club

Una maglia giallorossa, il suo nome e la data dell' arrivo, a sorpresa, nel Club come Ceo al posto di Pierto Berardi. Lina Souloukou pubblica una foto in una storia su Instagram Dal 18 aprile 2023 la manager greca, che si è formata tra Madrid e Atene, sta lavorando nella stanza dei bottoni di via Tolstoj. Un profilo di alta spendibilità internazionale, giovane e soprattutto in linea con gli obiettivi e le modalità gestionale di Dan e Ryan Friedkin. “L’AS Roma è lieta di annunciare che Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del Club. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali”, la nota del club che ha dato il benvenuto alla Souloukou.