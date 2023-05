L’Europa League è più di un tesoretto: ecco quanto può guadagnare la Roma vincendola

La Roma è in finale di Europa League! Il pareggio di ieri basta alla squadra di Mourinho per volare a Budapest. Ma oltre alla felicità del momento e alle grandi emozioni, quanto vale, in termini monetari, questa finale? La somma per l'approdo all'ultimo giro di boa si aggira attorno ai 20 milioni che, sommati ai vari bonus arrivano a quasi 30. Nello specifico, la sola partecipazione all'Europa League ha portato in casa Friedkin 3,63 milioni a cui si aggiungono altri 3,96 di ranking storico, una delle cifre più alte tra tutte le partecipanti dal momento che i giallorossi sono al terzo posto dietro Manchester United e Arsenal. A questi si aggiungono 3,7 milioni dal market pool, 2,2 milioni di bonus "risultati", 500 mila euro per gli spareggi, 1,2 milioni per gli ottavi, 2,8 per le semifinali 4,6 milioni per l'accesso in finale e ulteriori 4 in caso di vittoria. Inoltre, nell'ultima eventualità, questi ricavi lieviterebbero e raggiungerebbero quasi il doppio della cifra iniziale. A questo tesoretto si aggiungerebbero i guadagni della qualificazione in Champions (45-50 milioni) per un totale di circa 80 milioni (considerando la sanzione di 5 milioni). Da questo conteggio sono escusi i ricavi da biglietteria che il club, negli ultimi tempi, non ha più ufficializzato.