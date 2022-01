Roma-Lecce, sorteggio tra gli abbonati per assistere alla gara di Coppa Italia

Sono esclusi dalla procedura solamente i vincitori del sorteggio organizzato per Roma-Cagliari. Gli altri abbonati potranno partecipare

Anche per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce potranno entrare allo stadio solamente 5000 tifosi. Come successo per la gara interna di ieri gli abbonati potranno partecipare al sorteggio per assistere alla partita. Sono esclusi dalla procedura solamente i vincitori del sorteggio organizzato per Roma-Cagliari. Ecco il comunicato ufficiale della società giallorossa.: “A seguito delle disposizioni che impongono la riduzione della capienza al limite massimo di 5.000 spettatori, il Club ha deciso ancora una volta di dare priorità agli abbonati 2021-22, allocando la maggior parte dei biglietti tramite un sorteggio a loro esclusivamente dedicato anche per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. A partire dalle ore 16:00 di lunedì 17 gennaio, ed entro e non oltre le ore 16:00 di martedì 18 gennaio, sarà possibile in maniera autonoma registrarsi per il sorteggio, inserendo il proprio PNR all’interno della pagina dedicata. Sarà possibile inserire fino a 4 PNR in un’unica richiesta in modo che parenti e amici giallorossi possano tentare insieme la fortuna”.