Roma, le possibili avversarie ai quarti di Conference League

Domani pomeriggio a Nyon si scoprirà la squadra che sfiderà prossimamente Mourinho

Stanno iniziando questa sera le ultime quattro partite di ritorno valide per gli ottavi di finale di Conference League . La Roma che sta scendendo in campo contro il Vitesse farà di tutto per guadagnarsi quindi l'accesso per i quarti di Coppa che andranno in scena nel mese di aprile: l'andata si giocherà il 7 aprile , mentre il ritorno il 14 .

Il sorteggio dei quarti di finale è in programma domani pomeriggio alle 15. Si svolgerà nella consueta location di Nyon in seguito agli accoppiamenti della Champions e dell'Europa League. In questo sorteggio, si decideranno anche gli abbinamenti per le semifinale in una sorta di tabellone. Sarà possibile vedere il sorteggio in diretta tv su DAZN , ma anche su Sky Sport 24 e in streaming su Sky Go, ma anche in streaming su NOW, naturalmente per gli abbonati. Un'ulteriore alternativa per seguirlo è costituito dal sito dell'UEFA.