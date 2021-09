Roma, le magliette contro il Sassuolo andranno all’asta per i rifugiati

Il ricavato sarà devoluto all'UNHCR

Con post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha reso noto che la magliette utilizzate nella vittoria di ieri sera contro il Sassuolo saranno disponibili a breve all'asta. Il ricavato andrà all'UNHCR, l’agenzia Onu per i rifugiati con la quale la Roma aveva collaborato inserendo una speciale patch proprio sulle magliette della gara contro i neroverdi. Nel frattempo, i tifosi che vogliono donare per sostenere i soccorsi aiutando il popolo afghano possono farlo al link fornito dalla Roma nel tweet.