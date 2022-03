Roma-Lazio, Totti prima del derby: “Oggi più che mai”

Dalle tante presenze allo stadio all'incoraggiamento: Francesco è sempre vicino alla squadra di Mourinho

Francesco Totti non si smentisce mai, da sempre ma in modo particolare, da inizio stagione ha sempre dimostrato la vicinanza anche alla Roma di José Mourinho. Ma questo pomeriggio in vista del derby, il suo incoraggiamento era necessario e lui ha risposto presente. "Oggi più che mai" le poche parole che l'ex numero dieci giallorosso pubblicate in una storia sul suo profilo Instagram. Nessuno al mondo più di lui può davvero sapere che cosa significhi scendere in campo per giocare nel match più atteso da tifosi e non solo, di tutto l'anno.