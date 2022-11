Roma-Lazio, nuovo kit da battaglia a marchio Aries per il derby

Non solo la maglia d'allenamento ma anche giacche e pantaloni. Il colore principale è il nero. Esordio in una partita niente male

La Roma ha avviato da alcuni giorni una nuova collaborazione con il brand di abbigliamento Aries. Dopo la vittoria per 3-1 in casa del Verona, i giallorossi si sono allenati con il nuovo kit ma, come svelato dal sito footyheadlines.com, la collaborazione riguarda anche la giacca che i calciatori indosseranno prima dell'inizio delle partite e i pantaloni della tuta. Il colore principale è il nero, mentre il grigio è utilizzato per i loghi, lo stemma e il classico Lupetto di Gratton. La collezione completa dovrebbe essere annunciata a fine settimana e la Roma la indosserà in occasione del derby di domenica 6 novembre alle ore 18.