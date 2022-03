Roma-Lazio, l’Olimpico si riempie ancora: saranno 44 mila i presenti

Lo stadio è vicinissimo al sold out. Per ora i laziali hanno occupato 9 mila posti

Il derby si avvicina a grandi falcate. Prima della stracittadina, la Roma dovrà affrontare due volte il Vitesse e l'Udinese in campionato, ma la data segnata di rosso sul calendario dai tifosi è il 20 marzo, giorno della partita contro la Lazio. Infatti, l'Olimpicoè vicinissimo al sold out. Saranno 44.000 i tifosi presenti di cui 9 mila i laziali che saranno in 'trasferta'. I posti a disposizione di questi ultimi sono 14 mila in totale mentre il resto dello stadio sarà popolato da una bolgia giallorossa. Gli uomini di Mourinho godranno del massimo sostegno da parte del loro pubblico per vendicare la sconfitta dell'andata. Una vittoria non solo metterebbe altro terreno tra i giallorossi e i cugini, ma sarebbe un ulteriore passo per rimanere attaccati alla zona Champions.