Roma-Lazio, i giallorossi lanciano la Vip experience per vivere un derby speciale

La Roma tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha reso noto il lancio della Vip experience, un modo per vivere il derby della Capitale, in programma il prossimo 6 novembre, in un modo unico. L'esperienza prevede un pre partita esclusivo con un pranzo presso il Waldorf Astoria Rome Cavalieri. Successivamente ci si sposterà verso lo StadioOlimpico con un transit organizzato dalla società stessa. Tutti gli acquirenti della Vip Experience, avranno un posto riservato in Tribuna Monte Mario.