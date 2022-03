Roma-Lazio, dove vedere in tv e diretta streaming il derby della Capitale

Al via la 178esima stracittadina in programma alle 18 allo stadio Olimpico

La partita delle 18 allo stadio Olimpico tra Roma e Lazio sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in esclusiva e sarà visibile con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. Si può anche ricorrere a un TIMVISION BOX, una console come Playstation/Xbox o a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La gara tra Mourinho e Sarri si può seguire anche in streaming sempre grazie a DAZN, per farlo basterà collegarsi da pc al sito ufficiale oppure scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico da Massimo Ambrosini.