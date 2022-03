Roma-Lazio, arbitra Irrati. Al Var Di Paolo

Il fischietto di Firenza dirigerà il derby di domenica

La Lega Serie A ha comunicato le designazioni arbitrali per la 30esima giornata di campionato. Il derby della capitale sarà arbitrato da Irrati. Gli assistenti saranno Imperiale e Berti. Al var Di Paolo e Avar Ranghetti. Il quarto uomo invece sarà Pezzuto. La gara tra Roma e Lazio è in programma domenica alle ore 18. All'andata, tante le polemiche per un rigore non concesso ai giallorossi per un fallo su Zaniolo. Sono ben 20 i precedenti in campionato, con la formazione giallorossa. Un bilancio positivo con 10 vittorie romaniste 6 pareggi e 4 sconfitte. Due vittorie in questa stagione con Genoa e Atalanta.