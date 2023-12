Roma, l’allenamento in vista del Sassuolo: in gruppo Mancini

La Roma continua a lavorare per preparare al meglio la sfida del "Mapei" contro il Sassuolo di domenica alle 18. La squadra giallorossa quest'oggi si è ritrovata a Trigoria per l'ultimo allenamento vero prima dell'impegno contro i neroverdi. Regolarmente in gruppo Gianluca Mancini che aveva saltato la sfida di Europa League contro il Servette per un fastidio fisico e che quindi è pronto a ritornare dal primo minuto nella retroguardia di Mourinho. Si sono allenati con i compagni anche Pellegrini e Renato Sanches, sempre sotto costante osservazione visto i loro continui problemi muscolari Ancora out Smalling.