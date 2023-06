Roma, l’agente di Dybala oggi all’Olimpico: in settimana l’incontro con Pinto

Tra i 60mila stasera all'Olimpico ci sarà, come riportano diversi quotidiani, anche Jorge Antun agente di Paulo Dybala. arrivato ieri nella Capitale. In settimana incontrerà il general manager Tiago Pinto per parlare del futuro del suo assistito. I due parleranno di stipendio del giocatore, prospettive e clausola. Quella da 12 milioni valida per l’estero, su cui l’ultima parola spetta proprio all’argentino. E quella per l’Italia (20 milioni) che la Roma puó annullare con un aumento dell’ingaggio.