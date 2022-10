Roma, la visita di Paulo Sergio all’ex compagno Tommasi: “Bello vederti amico”

Grande sorpresa per Damiano Tommasi, neo sindaco di Verona, che nel pomeriggio ha ricevuto in Municipio la visita dell'ex compagno Paulo Sergio. I due, arrivati a Roma con un anno di distanza ('96 per Tommasi, '97 per Paulo Sergio), hanno condiviso lo spogliatoio per 2 stagioni prima che il brasiliano si accasasse al Bayern Monaco. Un incontro reso noto dallo stesso attaccante che sui propri canali social, ha condiviso degli scatti proprio con il primo cittadino veronese: "Oggi è stato bello rivedere il mio caro ex compagno di squadra Tommasi, che ora è sindaco di Verona. Bello vederti amico, grazie".