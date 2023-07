Roma, la Uefa punisce anche i tifosi: confermata la chiusura parziale dell’Olimpico

Il pugno duro della Uefa non colpisce solo Mourinho ma anche i tifosi della Roma. Il club oltre al ricorso per la squalifica dello Special One ne aveva presentato uno per la decisione di chiudere parzialmente l'Olimpico alla prima gara casalinga in Europa League. L'organo calcistico lo ha respinto e la società giallorossa dovrà pagare una multa da 30.000 euro e avrà 6.000 posti in meno a disposizione (3.000 nella tribuna nord e 3.000 nella tribuna ovest). La decisione era stata presa per 'lancio di oggetti' durante la semifinale d'andata contro il Bayer Leverkusen. Inoltre è stata confermata la chiusura del settore ospiti per la prima trasferta europea. I tifosi non potranno seguire Dybala e compagni. Situazione diversa per il ricorso della squadra tedesca. Infatti, la Uefa ha parzialmente accolto il ricorso e la chiusura non totale della BayArena è stata sospesa per 'un periodo di prova di due anni'.