Roma, la ripresa degli allenamenti domani alle 12

La Roma ha vinto la prima partita dei gironi di Conference League: contro il CSKASofia i giallorossi hanno ribaltato la gara per 5-1. Ma non c'è tempo da perdere: domenica la squadra di Mourinho affronta il Verona. Per questo la ripresa degli allenamenti è fissata alle 12:00 di domani.