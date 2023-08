Roma, la Curva Sud ricorda Mazzone: “Corri Carletto verso il paradiso”

Carlo Mazzone si è spento nella giornata di ieri all'età di 86 anni. L'ex allenatore ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e in particolar modo dei tifosi romanisti che lo hanno sempre idolatrato. Oggi durante Roma-Salernitana la Curva Sud gli ha reso omaggio con un meraviglioso striscione: "Un altro pezzo di Roma che se ne va... Corri Carletto corri verso il paradiso". E poi un altro: "Carletto: romanità e appartenenza, buon viaggio mister". Nelle parte bassa del settore più caldo del tifo tanti gruppi lo hanno omaggiato: "Oggi più che mai daje Carlé". Anche in Tevere il ricordo del tecnico: "Ciao Carletto nostro... Roma ti saluta". In Sud Laterale un altro striscione che recita: "La tua romanità per sempre vivrà. Ciao Sor Carletto". Mazzone non verrà mai dimenticato, è stato il "papà" di tanti calciatori e ha allenato alcuni dei più grandi della storia: da Totti a Baggio e Pirlo. Domani alle ore 16.30 si svolgeranno i funerali ad Ascoli.