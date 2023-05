Roma, la carica di Camara: “C’è tanta strada, ma continueremo a spingere forte”

Il centrocampista non aveva mai giocato due gare di fila da titolare in campionato. A fine stagione tornerà all'Olympiakos ma ora suona la carica per la Roma

Mady Camara ha giocato da titolare due gare consecutive in campionato. Un inedito per il centrocampista che a fine stagione dovrebbe comunque rifare le valigie per Atene. Ora però Camara pensa solo alla Roma e insieme a tutto il gruppo tiene alta la tensione in vista della delicata sfida di ritorno col Leverkusen di giovedì. "C'è molta strada da fare... ma continueremo a spingere forte", il post su Instagram di Mady pronto a concedere fiato a Matic e compagni nelle rimanenti gare di campionato.