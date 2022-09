Roma, Karsdorp vicino alla squadra in vista dell’Atalanta

Rick Karsdorp vuole rimanere vicino alla squadra in vista di Roma-Atalanta anche se non potrà essere in campo con i suoi compagni. Il terzino olandese dovrà restare fuori per circa un mese dopo la lesione al menisco rimediata nella gara di Europa League con l'Helsinki. Il calciatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia con i cuori giallorossi.